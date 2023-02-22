

كرم جهاز حماية المنافسة الطالبتين الفائزتين بالدورة الأولى من نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، وهي المسابقة التي أقيمت تحت مظلة شبكة المنافسة العربية برعاية جامعة الدول العربية.



وحرص جهاز حماية المنافسة على تكريم الطالبتين الفائزتين بالدورة الأولى من نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية من (كلية الحقوق - جامعة الكويت) بعد حصولهن على المراكز الأولى، حيث تم تكريم كل من الطالبة مريم عواض المطيري ضمن أعضاء فريق المركز الأول، والطالبة بشاير عبد الكريم الظفيري ضمن أعضاء فريق المركز الثاني.



وقد جاء هذا التكريم تعزيزا لدور الشباب الطموح ودعما لقيادات المستقبل، وبحضور كل من د.راشد العجمي رئيس جهاز حماية المنافسة والقائم بأعمال عميد كلية الحقوق د.عبدالرحمن الرضوان والمدير التنفيذي بالتكليف راكان العجمي وبحضور المستشارين د.محمد المطيري ونواف العسكر.