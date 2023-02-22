

أعلنت solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير الخدمات وأحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات المخصصة للشركات، عن رعايتها لمنتدى «تحديات وحلول الأمن السيبراني» الذي نظمه قسم تكنولوجيا الهندسة الالكترونية في كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وعقد المنتدى الذي استمر على مدار يومين تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي د.حمد العدواني، وبرعاية إستراتيجية من هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CITRA) والراعي التقني المعهد العالمي للمهندسين الكهربائيين والإلكترونين في الكويت.



وعقد المنتدى في قاعة «التطبيقي» الرئيسية في الشويخ في الفترة من 15 إلى 16 فبراير، وشمل حلقات نقاش بالإضافة إلى ورش عمل بقيادة خبراء الصناعة لعرض أحدث التطورات والأنظمة في مجال الأمن السيبراني.

مع تركيز على الموضوع الرئيسي المتعلق بالحلول التكنولوجية وتعزيز أهمية الأمن السيبراني، الأمر الذي جعل المنتدى بمنزلة مركز للباحثين والمعلمين وخبراء الصناعة لتبادل وجهات نظرهم وخبراتهم عبر مختلف الموضوعات.



من خلال دورها كراع للمنتدى، شاركت solutions by stc في فعاليات اليوم الثاني حيث قدم م.عيسى السويط، مدير عام الأمن السيبراني في stc، لمحة شاملة عن مستقبل الأمن السيبراني والاتجاهات الحالية، بالإضافة إلى نقاط رئيسية أخرى.

وبهدف مساعدة الطلاب في فهم التقنيات المختلفة المتاحة اليوم، عرض السويط بعض الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى بعض الركائز الأساسية التي يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بحماية البيانات الرقمية.



وبصفتها داعما وراعيا رئيسيا لهذا المنتدى، تهدف solutions by stc إلى تمكين جيل الشباب، وخاصة أولئك المهتمين بإيجاد فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويأتي هذا انسجاما مع طموح الشركة للعب دور مساهم في المجتمع من خلال تزويد رواد الأعمال الشباب الطموحين بالأدوات والموارد التي يحتاجونها للعمل بفعالية نحو تحقيق رؤية الكويت لعام 2035.

وتماشيا مع إستراتيجيتها المؤسسية، تؤمن solutions by stc بقوة بأهمية تعاون القطاع الخاص مع المؤسسات والمنظمات في القطاع العام لإحداث تأثير أوسع في المجتمع.