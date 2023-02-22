

يحرص بنك الكويت الوطني سنويا على الاحتفال بالأعياد الوطنية من خلال تقديم عمل فني مميز يشارك من خلاله المواطنين احتفالاتهم. وجاء العمل الفني هذا العام بعنوان «تبقى يا وطني جميل بقلوبنا من جيل إلى جيل»، حيث يتزامن الاحتفال بالأعياد الوطنية مع احتفال البنك بمرور 70عاما على التأسيس.



وعلى غرار الأعمال الفنية التي يقدمها الوطني احتفالا بالأعياد الوطنية خلال السنوات السابقة، فقد حصد العمل الفني هذا العام أكثر من 7 ملايين مشاهدة من خلال كل قنوات الوطني الإلكترونية خلال الأيام الأولى من العرض.



واصل بنك الكويت الوطني تعاونه مع كبار الفنانين على مدار سنوات طويلة لتقديم أعمال فنية تخلد الاحتفالات بالأعياد الوطنية، حيث قدمت العمل الفني المميز لهذا العام الفنانة أحلام، وهو امتداد للتعاون مع فنانين كبار خلال السنوات الماضية من بينهم عبدالكريم عبدالقادر، وعبدالله الرويشد، وبشار الشطي، ونبيل شعيل، وسليمان القصار، وخالد الملا، والمؤلف بدر البورسلي، والملحن غنام الديكان.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة الإعلان في بنك الكويت الوطني بسمة الحسن: «احتفالنا بالأعياد الوطنية أصبح تقليدا سنويا راسخا للبنك حيث نحرص في كل عام على تقديم عمل فني متميز نشارك به المواطنين احتفالاتهم».



وأضافت الحسن: «تزامن الأعياد الوطنية هذا العام مع احتفال البنك بمرور 70 عاما على التأسيس يضفي طابعا خاصا على الاحتفال ويرسخ قيم الفخر والانتماء للوطن، تلك القيم التي تتناقلها الأجيال ويزداد التمسك بها عاما بعد عام».



وأعربت الحسن عن سعادتها بالإقبال الكبير على مشاهدة العمل الفني، ما يعكس الحرص على مشاهدة ما يقدمه الوطني من جديد كل عام، حيث تحولت تلك الأعمال إلى لوحات فنية وطنية راسخة في ذاكرة الأجيال.



ويحرص البنك الوطني على المشاركة الفاعلة في مختلف المناسبات والأعياد الوطنية، وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية. وكان البنك قد أطلق العديد من المبادرات الخاصة بالأعياد الوطنية على غرار مبادرة «وطني الكويت» و«هذا هو الكويتي» وأوبريت «حبيبتي يا كويت»، و«السدرة» والعديد من الأعمال الفنية مازالت مطبوعة في ذاكرة كل المواطنين على مدار سنوات عديدة وأجيال متعاقبة.