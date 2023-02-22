يحوم الدولار عند أعلى مستوى له في 6 أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية قد تساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة مستقبلا، بينما انخفض اليورو قبيل إعلان بيانات شهرية بشأن نشاط شركات. ورفعت بيانات قوية لسوق العمل الأميركية واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأميركية، ودعمت ارتفاع الدولار هذا الشهر.



وبعد يوم هادئ أول من أمس الاثنين لعطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة، جرى تداول الدولار مقابل 134.65 ين بارتفاع 0.3%. وارتفع 0.2% مقابل اليورو عند 1.0665 دولار، وفق رويترز.



ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي، وصعد 1.7% منذ بداية فبراير، لكنه استقر عند نحو 104 متراجعا عن أعلى مستوى في 6 أسابيع سجله يوم الجمعة الماضي عند 104.67.