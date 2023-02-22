

هادي العنزي



تغلب منتخبنا الوطني لكرة السلة على نظيره العماني 65-50 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة نادي لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية لـ «النافذة الثانية» المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2025 في إندونيسيا، ليرفع الأزرق رصيده إلى 5 نقاط محافظا على آماله في التأهل، شريطة أن يتغلب على نظيره القطري في المواجهة التي تجمعهما في الـ 7 مساء اليوم، في آخر مواجهات الفريقين.

وبسط الأزرق أفضلية واضحة في الربع الأول، وتناوب ألكسندر الغيص، وحمد عدنان، وعلي الهدهود، وعبدالعزيز الحميدي، ليحسم النتيجة بفارق 7 نقاط (20-13)، وفي الربع الثاني أشرك المدرب سلمان رمضان كلا من حسين الخباز، وعبدالمحسن الموسوي، ويوسف بورحمة للمحافظة على حيوية الأداء، ليواصل الأزرق أفضليته وينهي النصف الأول من المباراة 37-24.



وواصل الأزرق سيطرته على مجريات اللقاء في الربع الثالث، موسعا الفارق إلى 26 نقطة (59-33)، كما واصل سلمان رمضان سياسة التدوير بين اللاعبين، مشركا محمد أشكناني، وعمران جوهر، ويوسف الحمدان، حرصا على حيوية وجاهزية جميع اللاعبين الفنية والذهنية للمباراة الحاسمة مع قطر اليوم.



ولم يكن الربع الأخير بأفضل من سابقيه للمنتخب العماني رغم تألق عادل البطاشي، وراشد الذهبي في الثلاثيات، فيما واصل نجوم الأزرق تألقهم وتسجيل المزيد من النقاط، لينهوا الربع الأخير والمباراة بنتيجة 65-50.