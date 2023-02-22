

هادي العنزي



تعادل الجهراء مع النصر 1- 1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «علي صباح السالم» بنادي النصر، في ختام الجولة الـ 15 من دوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، ليرفع الجهراء رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف عن القادسية الخامس، فيما وصل النصر إلى النقطة الـ 18 بالمركز السابع.



لم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل لكلا الفريقين، وجاء سلبيا لعبا ونتيجة، وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» نجم الشوط بلا منازع، عندما تدخلت أولا وألغت هدف الجهراء الذي سجله ايساكا ابودو (11)، بداعي ارتكاب المهاجم الغاني لخطأ متعمد ضد أحد مدافعي «العنابي»، وأعاد «الفار» الكرَّة ثانية، وألغى الـ «VAR» هدفا للنصر سجله البرازيلي غوستافو (43)، بداعي التسلل، وجاءت أخطر فرص الشوط الأول لتسديدة بعيدة من البرازيلي رودريغو يوري أبعدها حارس النصر فواز الدوسري بصعوبة (30).



سجل الجهراء أفضلية نسبية مطلع الشوط الثاني في ظل تراجع النصر واعتماده على الهجمات المرتدة، ومن تسديدة بعيدة تمكن الأردني أنس العوضات من تسجيل هدف المباراة الوحيد، مستغلا تقدم حارس الجهراء بدر الصعنون (58)، وكاد محمد دحام أن يضاعف النتيجة لفريقه، لكن الصعنون أبعدها عن مرماه (78)، واستمـــرت محــاولات «الجهراوية» حتى تمكن محمد باجيه من تسجيل هدف التعادل على يسار الدوسري (89).



أدار الحكم الدولي عمار أشكناني المباراة وتمكن من قيادتها بنجاح إلى بر الأمان.