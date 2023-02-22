

يحيى حميدان



قال مدرب فريق الكرة بنادي التضامن جمال القبندي إن الضغوط كانت كبيرة على «العنيد» خلال المباراة التي خسرها أمام الفحيحيل 0-3 ضمن الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز أول من امس، مشيرا إلى أن المواجهة كانت تكتيكية بالمقام الأول ونجحنا في خلق فرص عديدة للتسجيل ولكن من يضيع الأهداف يستقبلها وهذا منطق كرة القدم.



وبين القبندي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء أن الحصول على أكبر قدر ممكن من النقاط في المباريات الـ 3 المتبقية هو الطموح الأول بغض النظر عن حسابات التواجد في دور الـ 6 المتنافسين على اللقب، أو في قسم المتنافسين على البقاء والهبوط للفرق التي تحتل المراكز من السابع حتى العاشر. وأضاف القبندي: «يهمنا تعزيز غلة نقاطنا ولا نريد التفريط في أي نقطة حتى يكون وضعنا قويا في قادم المباريات ونبتعد عن حسابات الهبوط».



ويحتل التضامن حاليا المركز التاسع قبل الأخير برصيد 14 نقطة ويبتعد بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز السادس الفحيحيل مع تبقي 3 مباريات لكل فريق.