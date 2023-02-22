

ابتعد خيتافي خطوة مهمة عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ضيفه فالنسيا 1-0 في المرحلة الثانية والعشرين.



ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز لبورخا مايورال الذي خطف هدف الحسم قبل 8 دقائق من نهاية المباراة.



الفوز رفع رصيد خيتافي إلى 22 نقطة ليتقدم للمركز السادس عشر في الوقت الذي تراجع فيه فالنسيا للمركز الـ 19 (قبل الأخير) برصيد 20 نقطة.



إيطاليا



خيم التعادل الإيجابي على مباراة تورينو مع ضيفه كريمونيزي 2-2 بالمرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.



وتقدم أنطونيو سانابريا بهدف من ضربة جزاء لتورينو في الدقيقة 41، لكن فرانك تسادجوت أدرك التعادل لكريمونيزي في الدقيقة 54.



وأضاف ايمانويلي فاليري الهدف الثاني لكريمونيزي في الدقيقة 75، وبعدها بأربع دقائق أدرك ويلفريد سينغو التعادل لتورينو.



ورفع تورينو رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، وظل كريمونيزي في المركز الأخير بتسع نقاط.