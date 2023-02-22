

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت قرعة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، عن مسار الطريق نحو النهائي القاري، حيث أوقعت القرعة فريق الدحيل القطري في مواجهة الشباب السعودي في الدور ربع النهائي، والذي سيقام مساء الغد على ستاد الثمامة، وجاء ذلك عقب حفل سحب القرعة الذي أقيم أمس، في صالة المؤتمرات الصحافية، في ستاد الثمامة المونديالي.



كما سيلتقي الهلال السعودي حامل اللقب مع فريق فولاذ خوزستان الإيراني، مساء الغد أيضا على ستاد الجنوب المونديالي، وذلك ضمن مواجهات البطولة المقامة في الدوحة بنظام التجمع لمنطقة غرب آسيا، على أن تجرى مواجهة الدور نصف النهائي الأحد المقبل.



ويتأهل الفائز من لقاء الدور نصف النهائي إلى المباراة النهائية التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يقام الذهاب 29 أبريل المقبل على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو المقبل في سايتاما باليابان على أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.



وكان الدحيل، أول المتأهلين إلى ربع النهائي لمنطقة الغرب بعد فوزه على مواطنه الريان بركلات الترجيح (7-6) بعد التعادل السلبي، في الوقت الأصلي و1-1 في الوقت الإضافي.



وفي اليوم ذاته، تمكن الشباب السعودي من حجز موقعه في الدور ربع النهائي عقب فوزه على ناساف كارشي الأوزبكي 2-0، فيما قاد ساسان أنصاري فريق فولاذ خوزستان الإيراني إلى ربع النهائي، بعدما سجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 64 خلال المواجهة أمام الفيصلي السعودي.



وأكمل الهلال السعودي عقد المتأهلين بعد فوزه على شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية الزعيم الهلالي أوديون إيغالو، وجيانج هيون سو، ولوسيانو فييتو، في الدقائق (17 و73 و79)، بينما سجل هدف الفريق الإماراتي الوحيد المهاجم السوري عمر خربين في الدقيقة 86.



من جانب آخر، تسحب في الـ 11:00 ظهر اليوم قرعة دور الـ 16 لبطولة كأس أمير قطر في نسختها الـ 51، وتقام القرعة بين 16 فريقا، من أندية الدرجتين الأولى والثانية، سيتم توزيعها إلى مجموعتين، تضم الأولى 8 فرق وهي صاحبة المراكز من الأول إلى الثامن في الموسم الماضي، من الدوري القطري.



وتضم المجموعة الثانية الفرق صاحبة المراكز من التاسع إلى الثاني عشر من الدوري القطري للموسم الماضي والفرق صاحبة المراكز من الأول إلى الثالث من دوري الدرجة الثانية للموسم الماضي، بالإضافة إلى الفريق المتأهل من المباراة التمهيدية وهو معيذر، وهي المباراة التي تقام بين صاحبي المركزين الرابع والخامس من دوري الدرجة الثانية.



فوز الأهلي والغرافة



إلى ذلك، حقق الأهلي فوزا مثيرا على السد حامل لقب الدوري القطري في آخر نسختين، بنتيجة 2-1، في الجولة الـ 15 من المسابقة والتي أقيمت مساء أول من أمس على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي.



وفي مباراة أخرى، فاز الغرافة على الشمال 3-2، وبذلك استعاد الغرافة توازنه عقب خسارته في الجولة الماضية أمام السد 1-3، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الشمال عند 10 نقاط في المركز العاشر.