

أظهر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في تنس الرجال أن العمر ليس عائقا وأن اللاعب البالغ عمره 35 عاما سيستمر في تحطيم الأرقام القياسية، كما قال منافسوه الأصغر سنا، حيث يتطلع اللاعب الصربي إلى تجاوز الألمانية شتيفي غراف باعتباره اللاعب الذي ظل على قمة التصنيف العالمي لأكثر عدد من الأسابيع.



وفاز ديوكوفيتش بلقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي ليعادل رقم منافسه الكبير رافايل نادال في حصد 22 بطولة كبرى وتخطى كارلوس ألكاراز في صدارة تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين.



كما أنه يحمل بالفعل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة تصنيف الرجال بعد تجاوز رقم السويسري روجر فيدرر البالغ 310 أسابيع في مارس 2021 وبدأ أسبوعه 377 في القمة الاثنين ليتساوى مع غراف البطلة 22 مرة في البطولات الأربع الكبرى.



وقال الروسي أندريه روبليف المصنف الخامس عالميا إن ديوكوفيتش أظهر أن كل شيء ممكن.



وأضاف روبليف (25 عاما)، الذي خسر أمام ديوكوفيتش في دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة، للصحافيين في الدوحة ««في سن 35 لا يزال بإمكانه أن يكون أفضل لاعب في العالم ويحطم الأرقام القياسية. إذا قمت بالأشياء بشكل صحيح، يمكنك الأداء على أعلى مستوى.. لا يهم العمر. هذا ما يعنيه بالنسبة لي».



وقال ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالميا سابقا إن ديوكوفيتش أظهر مدى ثبات أدائه من خلال الهيمنة على منافسيه في العقد الماضي.



وقال زفيريف البالغ من العمر 25 عاما عن ديوكوفيتش «إنه يتفوق على شتيفي، لذلك كألماني، من الواضح أنني أحببت دائما امتلاكها هذا الرقم القياسي. لكن الفضل في ذلك يرجع لنوفاك، أعتقد أن هذا يظهر مدى روعته. متأكد من أنه سيحطم المزيد من الأرقام القياسية. لست متأكدا من تبقي العديد منها، لكن ما تبقى ربما سيحطمه».



ويعود ديوكوفيتش إلى اللعب في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر.