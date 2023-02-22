

نفى مالك ليفربول، الملياردير الأميركي جون هنري، أن النادي الانجليزي العملاق مطروح للبيع رغم البحث عن استثمارات جديدة فيه.



قالت مجموعة فينوي الرياضية (فينوي سبورتس غروب - أف أس جي)، المملوكة من هنري، في نوفمبر الماضي إنها «ستدرس استثمار مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول كناد». أثار ذلك تكهنات بشأن طرح بطل إنجلترا 19 مرة للبيع على غرار غريمه الازلي مان يونايتد.



قال هنري لصحيفة «بوسطن سبورتس»: «أعلم أنه كان هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول نادي ليفربول، لكنني ألتزم بالحقائق».



وتابع «أضفينا طابعا رسميا بسيطا على عملية مستمرة. هل سنبقى في إنجلترا إلى الأبد؟ لا. هل نبيع ليفربول؟ لا. هل نتحدث مع مستثمرين بشأن ليفربول؟ نعم».



وأردف «هل سيحدث شيء؟ أعتقد ذلك، لكنها لن تكون عملية بيع. هل بعنا أي شيء خلال العشرين عاما الماضية؟».



دفعت «أف أس جي» التي تملك أيضا عملاق البيسبول الأميركي بوسطن ريد سوكس، 300 مليون جنيه إسترليني (361 مليون دولار) للاستحواذ على ليفربول قبل 13 عاما.



وتقدر مجلة فوربس راهنا قيمة النادي نحو 4.5 مليارات دولار أميركي.



ومن المتوقع أن يصبح مان يونايتد أغلى نادي كرة قدم في التاريخ في حالة اكتمال بيع الشياطين الحمر في الأشهر المقبلة.



وكشف الملياردير البريطاني جيم راتكليف والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، علنا عن اهتمامهما في «اليونايتد» مع توقع أن تصل العروض إلى نحو 6 مليارات دولار.