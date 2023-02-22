أعلنت وكالة الفضاء الروسية الثلاثاء أن عودة ثلاثة رواد فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية بسبب حادثة تسرب لن تحصل قبل سبتمبر، بعد عام على رحلتهم إلى الفضاء.



وكانت المركبة الفضائية «سويوز ام اس 22» الراسية في محطة الفضاء الدولية والتي كان مقررا أن تعيد إلى الأرض وتضم الأميركي فرانك روبيو والروسيين سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين، قد تعرضت في ديسمبر لحادثة تسرب كبيرة، عزتها موسكو إلى اصطدامها بحجر نيزكي دقيق.



وقررت وكالة الفضاء الروسية إرسال مركبة إغاثة أخرى تحمل اسم «سويوز ام اس 23» من المقرر إطلاقها في 24 فبراير من قاعدة بايكونور الفضائية.