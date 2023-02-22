تشهد معدلات الفرنسيين الذين يعانون بدانة ارتفاعا مطردا خلال السنوات الأخيرة، مع ازدياد ملحوظ بين صفوف الفئة الشابة، على ما أفاد باحثون أجروا دراسة مرجعية في هذا الموضوع.



وقالت أنيك فونبون، وهي عالمة أوبئة من المعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية (إنسيرم)، خلال مؤتمر صحافي، إن «معدلات البدانة شهدت ارتفاعا كبيرا بين صفوف الشباب». وتطرقت الباحثة إلى دراسة أجرتها العام 2020 وتناولت فيها معدلات البالغين الذين يعانون بدانة أو وزنا زائدا في فرنسا.



وتشير هذه الدراسة، التي أجريت استنادا إلى استطلاع نحو عشرة آلاف شخص من السكان، إلى أن حوالي نصف الفرنسيين (47%) يتمتعون بأوزان أعلى بكثير مما هو موصى به صحيا.