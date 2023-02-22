

يعقوب العوضي



فاز القادسية على العربي بنتيجة 22-19 في المباراة التي جمعتهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري اليد الممتاز. وواصل «الأصفر» صدارة الترتيب العام برصيد 30 نقطة، فيما بقي رصيد الأخضر على 16 نقطة.



إلى ذلك، تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مباراتين، فيلعب في الـ 5.00 مساء الفحيحيل (10 نقاط) مع القرين (نقطتان)، فيما يتواجه في الـ 7.00 مساء كاظمة (11 نقطة) مع اليرموك (5 نقاط).



وتحمل المباراة الأولى أهمية كبرى للقرين بقيادة المدرب عمرو الجيوشي الذي يستعد للعب بكامل أوراقه للخروج بنتيجة إيجابية تعطيه بصيصا من النور للهروب من مراكز الهبوط، فيما سيكون مدرب الفحيحيل محمد سعيد في أول اختبار صعب له بعد تسلمه دفة التدريب عقب استقالة المدرب الوطني وليد سالمين.



وفي المباراة الثانية، فإن مدرب «البرتقالي» أنتوني يتطلع لمواصلة الصحوة وتحسين مسار الفريق على الرغم من نزيف النقاط الذي أصابه في البداية، بينما يسعى المدرب الوطني خالد الملا قائد الجهاز الفني لليرموك إلى الهروب من المراكز المتأخرة وتسلق الترتيب العام رغم صعوبة المهمة.



وفي إطار متصل، وضمن ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الأولى المقام على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية، نجح الشباب في الفوز على التضامن بنتيجة 34-25 ليرفع رصيده إلى 12 نقطة بينما بقي التضامن على رصيده السابق بنقطتين، كما فاز خيطان على النصر بنتيجة 26-22 رافعا رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب العام بفارق 3 نقاط عن «العنابي» صاحب الـ 19 نقطة.



أزرق الناشئين يواجه المغرب



يلتقي منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد مع المنتخب المغربي في إطار منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية للناشئين المقامة في الأردن. وكان الأزرق قد وصل الأردن أمس الأول وقام بتحضيراته الأخيرة للمباراة الافتتاحية أمام المنتخب التونسي.