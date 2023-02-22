

أكدت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات ان مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الألعاب الرياضية الشتوية الثانية للأطفال (2023) التي ستقام في مدينة كيميروفو الروسية تعد خطوة مهمة في ترسيخ مكانة الرياضة الشتوية الكويتية في محيطها القاري والدولي.



وقالت حيات في تصريح للصحافيين عقب زيارتها لنادي الألعاب الشتوية أول من امس لمتابعة آخر استعدادات الوفد المشارك لهذه البطولة انها لمست إصرارا وجدية لدى لاعبي ولاعبات الكويت لتحقيق أفضل النتائج في هذا الاستحقاق الذي سيجري بالفترة من 25 فبراير الجاري حتى الخامس من مارس المقبل.



وأشادت بجهود النادي لتجهيز لاعبيه في رياضتي الاستعراض على الجليد (الفيغر) للفتيات والسرعة على الجليد (سبيد) للفتيان لخوض منافسات البطولة، مؤكدة أهمية إشراك اللاعبين في بطولات كبرى بسن مبكرة لتطوير مستوياتهم الفنية.



وأوضحت حيات أن اللجنة الأولمبية بقيادة الشيخ فهد الناصر حريصة على دعم كل الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المتخصصة لتشريف الرياضة الكويتية خارجيا، معربة عن أملها في تحقيق المنتخب نتائج مميزة في هذا المحفل الذي يتضمن إقامة مسابقات أولمبية شتوية.



من جانبه، ثمن رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي دعم اللجنة الاولمبية الكبير لناديه، لاسيما فيما يخص المشاركة في البطولات الكبرى، معتبرا أن هذا التعاون سيرتقي بالرياضة الشتوية الكويتية.



وقال العجمي ان المنتخب سيمثله في البطولة ثلاثة لاعبين هم جوري الملا وسما جراغ في لعبة (الفيغر) واللاعب علي العلي في (السبيد)، مضيفا أن اللاعبين الثلاثة على أتم الجاهزية للبطولة.