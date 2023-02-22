حتى قبل الزلزال الجديد الذي ضرب تركيا وسورية مساء الاثنين، مازال عشرات المصابين في الشمال السوري، يعانون من «متلازمة الهرس» أو «هرس الأطراف»، من جراء مكوثهم لساعات وأيام تحت الركام.

ولم تكن النجاة من تحت الأنقاض خلاصهم من المحنة الإنسانية، التي مروا بها بل بداية لمحنة جديدة تهدد ببتر أطرافهن المصابة.

ويعاني المصابون بـ «الهرس»، ضمن قطاع طبي منهك وشبه عاجز من قبل الزلزال بعد تراجع المساعدات الدولية في السنوات الأخيرة. وتوثق مديرية صحة إدلب، إصابة نحو 100 ناجيا بـ «متلازمة الهرس»، معظمهم في غرف العناية المشددة.



هزار وسوزان عرنوس، ووالدتهما، أصبن جميعا بـ «متلازمة الهرس»، وأودت بهم الحالة الصحية الحرجة، إلى غرفة العناية المشددة في مستشفى المحافظة (سامز) في مدينة إدلب، بحسب تقرير لموقع تلفزيون «سورية».



وتعرضت هزار وسوزان لحالات هرس في الطرفين السفليين والعلويين، مع تنازل حجرات في الأطراف العلوية والسفلية، وتعيشان اليوم على الضمادات والمسكنات، بحسب متابع لحالتهما في المستشفى.



وكانت الحالات الثلاث في البداية، مهددة ببتر أحد الأطراف، إلا أنهن الآن يخضعن للمراقبة، للبت في أحوالهن الصحية.



وأوضح جراح الأوعية الطبيب حسن حمود والمشرف على حالات «متلازمة الهرس» في مستشفى المحافظة، أن المتلازمة هي من الحالات الطبية الصعبة والتي تحتاج لمتابعة دقيقة لأنها تؤدي إلى موت العضل، ومن الممكن في البداية أن يكون شكل العضل طبيعيا، لكن بعد التنظير يتم اكتشاف الحالة.



ويضيف للموقع: «أجري لمعظم مصابي المتلازمة خزع الحجرات، وبنسبة 15 إلى 20%، ممن خضعوا للخزع، يحتاجون لبتر في الأطراف، كما أن نسبة كبيرة من المصابين يحتاجون لغسيل كلى».



ويقول زهير القراط، وهو مدير صحة إدلب التابعة للمعارضة لـ «تلفزيون سورية»: إن معظم الناجين الذين بقوا لمدة 24 ساعة تحت الأنقاض، تعرضوا لمتلازمة الهرس الشديد.

ويوضح أن هؤلاء المرضى يجرى لهم يوميا جلسة غسيل كلى أو أكثر، وهي تصنف كحالات طبية خطيرة، لأن نسبة الوفيات فيها عالية.



ويلفت القراط إلى أن عجزا كبيرا يعاني منه القطاع الطبي، في الاستجابة لمرضى متلازمة الهرس، على اعتبار أن مستشفى واحدا وهو مستشفى الزراعة في إدلب، يجمع بين العناية الجراحية وأجهزة غسيل الكلى، في حين أن جميع مراكز غسيل الكلى خارج المستشفيات».



وبعد أن بقيت نحو 40 ساعة تحت الأنقاض، تواجه الطفلة شام شيخ محمد خطر بتر ساقيها، بعد إصابتها بمتلازمة «هرس الأطراف».



الفيديو الذي يوثق إنقاذها ونشرته منظمة الخوذ البيضاء انتشر على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه شام الشيخ محمد البالغة تسع سنوات ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها. ثم تئن من بقائها تحت الأنقاض.



وتخضع شام، بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها، للمراقبة منذ أيام في العناية الفائقة في مستشفى الشفاء في مدينة إدلب. وتواجه وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها خطر بتر رجليها على مستوى الساقين كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى.



وتسبب الزلزال بمقتل والدة شام وشقيقتها، بينما نجت مع اثنين من أشقائها ووالدها، من حطام منزلهم في مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي.



على سرير المستشفى، تتمدد شام وقربها دمية، وتردد «ساعدني يا دكتور» في كل مرة تشعر فيها بألم شديد.



يوضح الأطباء في شمال غرب سورية، أن وضع شام مماثل لحالات عدة أشخاص استقبلوهم إثر الزلزال.



ويقول أخصائي الجراحة العظمية طارق مصطفى لوكالة فرانس برس «الطفلة شام واحدة من حالات عدة وردت الى مستشفيات المنطقة وتعاني من متلازمة الهرس بعدما بقيت أكثر من أربعين ساعة تحت الأنقاض».



ويقول الطبيب الذي يعمل في مستشفى في بلدة معرة مصرين تديره الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز)، إن «وضعها كان حرجا لأنها معرضة للبتر على مستوى الساقين». لكنه أشار إلى أن «بعض المؤشرات الإيجابية» دفعت بالمشرفين عليها إلى تأجيل عملية البتر.



ونشرت منظمة الدفاع المدني «الخوذ البيضاء» تغريدة الأسبوع الماضي، طلبت فيها «الدعاء لشام وكثر مصابين بالزلزال، يعانون من حالة طبية اسمها متلازمة الهرس»، التي تحتاج إلى «رعاية طبية متقدمة».



تنتج متلازمة الهرس «عن أي ضغط تتعرض له الأطراف لفترة طويلة تفوق 12 ساعة.. ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة»، وفق مصطفى، الذي أفاد عن معاينة الأطباء في المنطقة لحالات كثيرة مشابهة خصوصا من الأطفال.



يصل المصاب إجمالا وهو بحالة جيدة الى المستشفى حيث يبلغ الأطباء بألم يشعر به على مستوى الأطراف.

لكنه يكون في الوقت ذاته عرضة للإصابة بمشكلات في القلب والكلى تهدد حياته. ويقول مصطفى: «هذا ما يسمى بالمصطلح العامي: ابتسامة الموت».



ولا يواجه المصاب خطر التعرض للبتر فحسب، ذلك أن إعادة تنشيط الدورة الدموية دونها عواقب، «فارتفاع البوتاسيوم في الدم قد يؤدي الى أذية قلبية بشكل مباشر، وارتفاع الهيموغلوبين قد ينتج عنه قصور كلوي».



حين نجحوا في إخراجها بعد 6 ساعات من العمل من تحت أنقاض مبنى نزحت عائلتها إليه قبل 3 سنوات هربا من آخر هجوم للقوات السورية بدعم روسي في المنطقة، احتفل عناصر الإنقاذ بشام.



في مقطع الفيديو المتداول، يقترح المتطوع في الخوذ البيضاء محمد نصرالدين أن يغني لها أغنية أو تغنيها هي، تؤكد له أنها تعرف الأغنية وتبدأ بدندنتها بصوت منخفض.



يقول نصرالدين لفرانس برس: «أعادت لنا القوة حين رأيناها تتحدث تحت الأنقاض وكانت فرحتنا لا توصف حين خرجت. نتمنى أن تبقى سالمة».



وفي محاولة للتخفيف عنها ريثما يتمكنون من سحبها، يعدها المتطوع زياد حمدي برحلة إلى مدينة الملاهي بعد إخراجها. فتجيبه «أريد أن ألبس ثيابا جميلة، أريد أن أصبح أميرة».



ويقول حمدي لفرانس برس: «سبحان الله لديها سرعة بديهة، لم أتوقع أن تجيبني بهذا الشكل، حتى أنها كانت تطلب مني أن أتوقف عن العمل وتقول لي: لدي فكرة. ثم تقترح أن تشرب أو تنام قليلا».



بعد 6 ساعات من العمل المتوصل والحوار الطويل، حرر متطوعو الخوذ البيضاء شام من بين الركام.



تحتاج شام التي تقبع في العناية المؤقتة، إلى المراقبة المتواصلة. ويقول حمدي: «الوعد وعد، سآخذها إلى مدينة الملاهي».