قامت جمعية تكوين الإنسانية بتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة للسوريين المتضررين من الزلزال في مناطق الشمال السوري،

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية م. عبدالله حمود الخالدي، في تصريح اليوم ، إن «تكوين الإنسانية » ومع انخفاض درجة الحرارة في مناطق اللاجئين السوريين، قامت بتوزيع الخيام ومواد التدفئة للأسر والعائلات المشردة من تبعات الزلزال.

وأوضح الخالدي أن الجمعية استعدت لحملة الشتاء خلال الفترة الماضية بمتابعة أوضاع النازحين واللاجئين السوريين منذ بداية الزلزال، بهدف التفاعل مع احتياجاتهم، وتلبية متطلباتهم الأساسية.

متوجهاً بأسمى آيات الشكر والدعاء للمتبرعين الكرام على ما قدموه من دعم وعطاء لإخوانهم المتضررين، داعياً المولى عز وجل أن يتقبل منهم صالح أعمالهم.