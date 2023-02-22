عبدالكريم أحمد



قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد بن ناجي اليوم بجولة تفقدية لمبنى قصر العدل الجديد (المرحلة الاولى)، وكان برفقته رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بوصليب ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس الياسين ورئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ووكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون المحاكم بالتكليف علي ياسين مال الله.



واستمع بن ناجي لشرح المهندس ابراهيم اشكناني ممثل الديوان الأميري والمهندس محمد غدار ممثل المكتب العربي المشرف على تنفيذ المشروع والمهندس محمد عطية ممثل المقاول المنفذ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي، حيث عرضوا مراحل مجريات إنجاز الأعمال التي قاربت على الانتهاء.



وقد أعرب بن ناجي عن سعادته بقرب انتهاء إنجاز هذا الصرح القضائي.