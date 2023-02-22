ضرب زلزال جديد بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر قرية "درز ستان" في محافظة فارس جنوب غرب إيران، وذلك بعد يوم واحد من الزلزال الذي كان قد ضرب البلاد.

وأعلن مركز الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة الرابعة و41 دقيقة من فجر الأربعاء في عمق 11 كم من الأرض.



ووقع الزلزال على مسافة 113 كيلومترا من شمال غربي بندر عباس، ولم يتسبب الزلزال في وقوع أي إصابات.



في غضون ذلك، أعلن معهد الزلازل التركي عن رصد هزة ارتدادية بقوة 4.5 على مقياس ريختر، مركزها ولاية ديار بكر جنوبي البلاد مركز الزلزال الأصلي.



كما أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل عن رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجة في أعماق البحر الأبيض المتوسط قبالة دول عربية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن سكان مدينة صيدا في لبنان شعروا بالهزة.



وقال معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الهزة الأرضية في أعماق المتوسط استمرت 10 ثوان، وضربت على عمق 18 كم شرق البحر.



وفي السياق، قال قسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، إن الهزة ضربت منطقة الجليل الأعلى ونابلس، ومصدرها على بعد 81 كم شمال غرب نهاريا.