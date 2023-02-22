شهدت مكاتب السفر في البلاد اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين خلال الأيام القليلة الماضية على حجز تذاكر سفرهم خلال عطلة العيد الوطني وذكرى يوم التحرير ما ساهم في ارتفاع أسعارها بنسبة تصل إلى أكثر من 200 في المئة لبعض وجهات السفر.

وقال عدد من المختصين في قطاع السياحة والسفر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا ولندن والقاهرة وبيروت تعد أكثر الوجهات طلبا للمسافرين خلال هذه العطلة.

وأشاروا إلى أن نسبة الإقبال بلغت نحو 90 في المئة تزامنا مع فتح شركات الطيران المحلية وجهات جديدة في الفترة القليلة الماضية.

وقالت مدير دائرة تخطيط شبكة الخطوط التشغيلية والتوزيع في شركة الخطوط الجوية الكويتية شروق العوضي ل(كونا) إن أسعار تذاكر الطيران لجميع شركات الطيران تخضع للعرض والطلب محليا ودوليا مبينة ان درجة امتلاء المقاعد لكل وجهة سفر تتحكم في تحديد أسعار التذاكر سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وأفادت بأن الوجهات الأكثر طلبا خلال هذه الفترة على متن (الخطوط الكويتية) هي تركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأوروبا وبعض الدول القريبة من الكويت نظرا لقصر فترة العطلة.

وأشارت إلى أن هناك إقبالا كبيرا للسفر على متن الخطوط الكويتية بعد زيادة عدد وجهاتها والتي تمت بعد دراسة العرض والطلب في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

من جهته قال مدير مكتب سفريات (المكتب) نسيب عدنان ل(كونا) إن الاقبال على السفر خلال عطلة الأعياد والوطنية كبير جدا إذ بلغت نسبته 90 في المئة والتي رافقها ارتفاع كبير بأسعار التذاكر للعديد من وجهات السفر.

وأضاف عدنان أن المسافرين في هذه العطلة يفضلون السفر للبلدان القريبة من الكويت كدول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ومصر ولبنان وأذربيجان وجورجيا مبينا أن متوسط سعر تذكرة السفر للبحرين تبلغ 200 دينار كويتي (نحو 655 دولارا أمريكيا).

وأوضح أن متوسط سعر تذكرة السفر لدبي ارتفع إلى 280 دينارا (نحو 916 دولار) ومتوسط سعر تذكرة السفر إلى جدة بلغ 220 دينارا (نحو 720 دولارا) ومتوسط سعر تذكرة لإسطنبول بلغ 350 دينارا (1145 دولارا) ومتوسط سعر تذكرة السفر للقاهرة بلغ 300 دينار (نحو 982 دولارا).

وأفاد بأن الدول الأوروبية عادة ما تكون صاحبة الحصة الأكبر من حصة سوق السفر المحلي وتحتل لندن وجنيف واسبانيا المرتبة الأولى للمقبلين على السفر إلى أوروبا يليها بقية المدن الأوروبية.

من جهته قال الخبير السياحي كمال كبشة ل(كونا) إن هناك اقبالا أكثر من المتوقع للمسافرين إلى لندن والقاهرة والرياض وجدة ودبي خلال عطلة الأعياد الوطنية في الكويت مبينا أن الاقبال على اسطنبول تراجع بعد أحداث الزلزال الأخير.

وأضاف كبشة أن أسعار تذاكر الطيران ارتفعت بنسبة تجاوزت 200 في المئة لبعض الوجهات خلال هذه العطلة إذ بلغت تذكرة السفر إلى لندن نحو 780 دينارا (نحو 2550 دولارا) مقارنة مع 190 دينارا (621 دولارا) خلال الأيام العادية مرتفعة بأكثر من 300 في المئة.

وذكر أن سعر تذكرة السفر للقاهرة وصل لنحو 275 دينارا (نحو 3ر899 دولار) مقارنة بنحو 70 دينارا (نحو 230 دولارا) خلال الأيام العادية مرتفعة بأكثر من 200 في المئة فين حين بلغ سعر تذكرة السفر للعاصمة السعودية الرياض نحو 190 دينارا (622 دولارا) مقارنة بنحو 63 دينارا (206 دولارات) خلال الأيام العادية مرتفعة بأكثر من 300 في المئة.

وأوضح أن تذكرة السفر لدبي بلغت 190 دينارا (622 دولارا) مقارنة بنحو 60 دينارا (196 دولارا) خلال الأيام العادية فيما ارتفعت سعر تذكرة السفر لجدة إلى نحو 220 دينارا (720 دولارا) مقارنة بنحو 90 دينارا (295 دولارا) خلال الأيام السابقة.

وبين أن مدينة جدة السعودية من أكبر المحطات التي تشهد إقبالا كبيرا من الكويت لاسيما بعد تدشين الحكومة السعودية تأشيرة السياحة للأجانب وللمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي سياق متصل قالت الإدارة العامة للطيران المدني إنه من المتوقع أن تصل حركة المسافرين خلال عطلة الأعياد الوطنية للفترة بين 23 و27 فبراير الحالي إلى نحو 244550 مسافرا موزعة على 122275 مغادرا و 122275 قادما للبلاد من وإلى مطار الكويت الدولي.

وأضافت أنه سيتم تشغيل نحو 1850 رحلة موزعة على 925 رحلة مغادرة و925 رحلة قادمة.