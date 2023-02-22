أطلق مركز العطاء للمشاريع والأعمال التطوعية التابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي مسابقة العطاء للعام الخامسة للعام الدراسي 2022-2023 بالشراكة مع وزارة التربية والهيئة العامة للشباب وجمعية المعلمين الكويتية والفرق التطوعية المتميزة مثل فريق أيادي الخضراء وفريق تراحم والموجهة لطلبة جميع المراحل الدراسية في مدارس دولة الكويت للتشجيع الطلاب للسير قدماً على خطى الآباء والأجداد في البذل والعطاء.



وفي هذا الصدد قال الأمين العام في جمعية الإصلاح الاجتماعي حمد العلي أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية على العمل الخيري والتطوعي وتنشئة جيل جديد من المتطوعين ليكملوا مسيرة الخير التي قام بها الآباء والأجداد وإبراز دور مدارس دولة الكويت في العمل التطوعي والعمل الخيري وإشعار الطلبة بإنجاز عمل تطوعي إنساني والأثر في نفوسهم والتعبير عن حب الوطن عملياً بالصورة الإيجابية المطلوبة والابتعاد عن التعبير غير اللائق وغير حضاري ونشر ثقافة العمل التطوعي بين طلبة وطالبات جميع المراحل الدراسية وغرس القيم التربوية في نفوس الطلبة والطالبات لدى جميع المراحل الدراسية وتعزيز دور الفرق التطوعية في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع وإبراز المشاريع والمبادرات التطوعية المتميزة داخل المدرسة وفي المجتمع.



وأوضح الكندري في تصريح له أن المسابقة تأتي تزامناً مع الأيام الوطنية التي تحتفل بها كويتنا الحبيبة يومي 25 و 26 فبراير من كل عام حيث بادر 1500 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية بالمشاركة في هذه المسابقة من خلال اطلاق مشاريعهم التطوعية في مجالات متنوعة مثل المجال الوطني والاجتماعي والثقافي والبيئي ولتكون هذه المشاريع التطوعية بمثابة التعبير الصادق عن حب الكويت وتعزيزاً للولاء والإنتماء وتقديم الغالي والنفيس من أجل رفعته وعزته.



وأثني الكندري على المشاركات التي قام بها الطلبة مشيراً إلى أن من المشاركات المتميزة في مسابقة العطاء الخامسة ما قام به فريق الإبن البار من طلبة مدرسة ثانوية عمر ابن الخطاب للبنين من خلال مشروعهم التطوعي " البر والوفاء والإخلاص للآباء والأمهات " الذي يهدف إلى تعزيز بر الوالدين وصلة الرحم بالتعاون مع عدة جهات مثل التأهيل المهني التابع للهيئة العامة لذوي الإعاقة حيث قدم طلبة التأهيل المهني عرض مسرحي عن بر الوالدين وصلة الرحم كما شارك في إلقاء الكلمات عن أهمية بر الوالدين وصلة الأرحام كل من د. محمد حمد العتيبي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت والشيخ محمد الفقي الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور محمد بو اليزيد المتخصص بالتنمية البشرية بالإضافة إلى كلمة جمعية تراحم للأعمال التطوعية وجمعية إنسان الخيرية كما قام الفريق باصدار مطوية توعوية بأهمية بر الوالدين وصلة الأرحام مؤكداً على أن مركز العطاء للعمل التطوعي بجمعية الإصلاح الإجتماعي يعزز مثل هذه الأعمال التطوعية القيمية ويبرزها في المجتمع الكويتي ويكرم المبادرين والقائمين عليها .



هذا وقد بادر مدير المدرسة الأستاذ عبدالرحمن المياس بتكريم رئيس فريق الإبن البار الأستاذ خالد معوض أحمد وتكريم طلبة المدرسة أعضاء فريق الإبن البار التطوعي ثم قام بتكريم الجهات والشخصيات المشاركة في هذه الفعالية التطوعية .