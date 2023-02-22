أطلقت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاربعاء الحملة الاعلامية للتغير السلوكي لاستهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للبيئة مكتب غرب اسيا ضمن خطة العمل الوطنية للاستهلاك والانتاج المستدامين في البلاد.

وقالت المدير العام للهيئة سميرة الكندري في كلمة لها خلال ورشة عمل ان الغرض الرئيسي من الحملة الإعلامية زيادة أنشطة التوعية حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين ومخاطبة الشباب والمؤسسات التعليمية والشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير بشأن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في البلاد وإحداث تغيير سلوكي حقيقي وزيادة أنشطة التوعية حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين في مجال البلاستيك.

واضافت الكندري ان الهيئة قامت بإعداد تقرير تقييم الاستهلاك والإنتاج المستدامين وتم إصداره في العام 2021 تمهيدا لإعداد الخطة الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين في الكويت بدعم من مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.

واوضحت ان ذلك يأتي في إطار جهود الكويت لدعم تنفيذ أجندة 2030 وتطبيقا للهدف ال12 من أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية للدولة ورؤية الكويت 2035.

وافادت بأن التقرير سلط الضوء على أنماط الاستهلاك والإنتاج الحالية في الكويت حيث تم تحديد القطاعات ذات الأولوية بناء على الاستراتيجيات الوطنية الحالية وأهميتها للتنمية الاقتصادية ورفاهية الإنسان.

وذكرت انه تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة في اعداد الاستراتيجية البيئية لإدارة النفايات في الكويت وتوجه الدولة في منع استخدام أكياس البلاستيك غير القابلة للتحلل في مراكز التسوق والجمعيات التعاونية فقد تم التركيز على النفايات البلاستيكية.

واكدت زيادة انتاج البلاستيك واستهلاكه بشكل كبير في العقود القليلة الماضية ما تسبب في ازدياد الآثار البيئية للنفايات البلاستيكية والتي تمثلت بالأضرار على البيئة البرية والنظم الايكولوجية فضلا عن أنها تشكل مخاطر كبيرة على صحة الانسان والاقتصاد العالمي.

وقالت انه استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التلوث البلاستيكي في مارس 2022 اصدرت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارا لإنهاء التلوث البلاستيكي من خلال اتفاقية ملزمة قانونا وسيتم التفاوض على هذا الإطار ومن المتوقع ان يكون القانون جاهزا بحلول نهاية عام 2024.

وافادت بأنه وفق المسوحات التي قامت بها الهيئة تبين ان كمية النفايات البلاستيكية المتولدة سنويا تقدر بنحو 314 الف طن بنسبة 13 بالمئة من إجمالي النفايات الصلبة في الكويت مبينة انه يتم حاليا إعادة تدوير حوالي 8 بالمئة فقط من النفايات البلاستيكية وينتهي غالبيته في مرادم النفايات.

واوضحت انه ضمن خطة العمل الوطنية سيتم التركيز على نموذج الاقتصاد الدائري لتحويل أنماط الاستهلاك والإنتاج إلى الأكثر استدامة ويأتي ذلك عن طريق دعم التكنولوجيا وإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع والتدوير والتغير السلوكي طويل الاجل الذي يجب اتخاذه للقضاء على التلوث البلاستيكي بشكل فعال.

واعربت عن املها في تضافر جهود الجميع من القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية والاكاديمية ومراكز التسوق واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام في تنفيذ هذه الخطة ومشاركتنا في الحملة الإعلامية للتغير السلوكي لاستهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

من جانبه قال ممثل برنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير الاقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي في كلمة له ان البرنامج وبالتعاون مع هيئة البيئة اطلقا اليوم حملة (يلا ندور ونغير) للحد من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والذي يصعب تدوير معظمها.

واضاف ديماسي ان الحملة تستهدف كافة السكان لاسيما الشباب منهم وتتضمن أنشطة توعوية تشجع على تغير السلوك في استخدام البلاستيك والتحول الى بدائل صديقة للبيئة مؤكدا ان النفايات البلاستيكية تشكل خطرا كبيرا على البيئة وصحة الانسان.

واوضح ان الحملة تتماشى الحملة مع القرار (5/14) الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس العام الماضي والذي يهدف الى القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية ووضع صك دولي ملزم قانونا.

وذكر انه سيتم بث الحملة عبر وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي مبينا ان الحملة ستكون مواكبة أيضا ليوم البيئة العالمي الذي يركز هذا العام على إيجاد حلول للتلوث بالبلاستيك.