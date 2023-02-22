قدم سفير دولة الكويت لدى ماليزيا راشد الصالح اليوم الأربعاء أوراق اعتماده لملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه في احتفال بروتوكولي بالقصر الملكي في كوالالمبور تخلله استعراض الحرس الملكي الماليزي.

وأفاد السفير الصالح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأنه نقل لملك ماليزيا تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح فيما نقل ملك ماليزيا تحياته الخالصة وتمنياته الصادقة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي.

واستذكر العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلاد وماليزيا وأهمية توطيد تلك العلاقات وسبل تطويرها مضيفا أن ملك ماليزيا عبر عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأكد السفير الكويتي الحرص على توثيق وتطوير هذه العلاقات في جميع المجالات.

وتمت مراسم تقديم أوراق الاعتماد برفقة مضحي طواري الفضلي من سفارة دولة الكويت بماليزيا.