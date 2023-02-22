في أجواء مفعمة بالمشاعر الوطنية شهد القصر الأحمر بمنطقة الجهراء احتفالية أقامتها الجمعية التطوعية النسائية لتنمية المجتمع بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير تحت شعار (كويت العز) شاركت فيها العديد من الجهات وفرق الكشافة والجوالة والفرق والجمعيات التراثية.

وقالت رئيسة الجمعية الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ان اختيار المكان لإقامة الاحتفالية سنويا يأتي كونه سجل مشرق وأحد الصروح المهمة ورمز تاريخي يسطر بين أروقته تاريخ حافل لبطولات الآباء والأجداد في معركة الجهراء التي تجسد كل معاني الصمود والفداء التي جبل عليها الكويتيين في الدفاع والذود عن وطنهم.

وشهد الاحتفال فقرات ترحيبية من فريق الكشافة الكويتي فضلا عن الفقرات الغنائية الحماسية التي قدمتها فرقة نجد الشعبية وفقرة العرضة التي أشاعت البهجة في أرجاء القصر الأحمر بالإضافة الى العديد من الفقرات والمسابقات الخاصة بالأطفال ومعرض تراثي أقيم بالتعاون مع جمعية التراث الكويتية وفريق 965 اكسبو للمعارض وفريق قادة المشاريع.