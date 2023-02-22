قتل فلسطينيَّان وأصيب عشرات آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، كما هدم الاحتلال منزلين في الضفة واعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة.



وأكدت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيين نقل مجموعة من الإصابات بالرصاص الحي إلى المشافي في المدينة، وأن هناك العشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع يتم التعامل معها ميدانيا.



واقتحمت قوات اسرائيلية خاصة منطقة السوق الشرقي لمدينة نابلس وقامت بمحاصرة أحد المنازل وتبعها تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما وقعت اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة المحاصرة.