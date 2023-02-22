الحيص: احتفال «المواصلات» هذا العام يتميز بإضافة بعض الموجودات من أجهزة ومعدات قديمة وتاريخية تم استخدامها من قبل الوزارة

عبدالله الراكان



أعلن وكيل وزارة المواصلات بالتكليف م.محمد الحيص عن قيام وزارة المواصلات بإصدار طابع بريدي خاص بمناسبة الأعياد الوطنية، وكذلك إطلاق فعالية بعنوان «برج التحرير.. عز وفخر»، تتضمن تدشين وافتتاح معرض الوزارة والفعاليات المصاحبة له في برج التحرير بالارتفاع 150 بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات التي ستقام على فترتين لاستقبال الجمهور من المواطنين والمقيمين من صباح يوم الخميس الموافق 23 لغاية 26 فبراير بمناسبة احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية، وذلك تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض.



وأوضح الحيص في تصريح صحافي أن اختيار شعار «برج التحرير.. عز وفخر» جاء ليتناسب مع هذا المعلم الوطني الحضاري، مشيرا إلى أن الاحتفالات في برج التحرير ستكون على فترتين صباحية من الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا للوزارات والهيئات الحكومية والديبلوماسية، أما الفترة الثانية فستكون من 3 عصرا لغاية 8 مساء لاستقبال الجمهور من المواطنين والمقيمين، حيث سيتسنى أمامهم زيارة معرض الوزارة في الارتفاع 150 إلى جانب الاستمتاع بالفعاليات المصاحبة بمناسبة الاحتفالية الوطنية في الساحة أسفل البرج.



وأشار إلى أن احتفال وزارة المواصلات هذا العام يتميز بإضافة بعض الموجودات من أجهزة ومعدات قديمة وتاريخية تم استخدامها من قبل الوزارة، وكذلك مشاركة وزارة الدفاع بالفرقة الموسيقية وجامعة الكويت بالفريق المختص بإطلاق القمر الاصطناعي الكويتي والجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وفريق الأيادي الخضراء البيئي وفرق شبابية كويتية ستتواجد كفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية وفريق الطيور الناطقة وفريق السيارات الكلاسيكية ومشاركة مجتمعية من قبل جمعية الفيحاء التعاونية وجمعية اليرموك التعاونية، وعدد من الجهات.



ووجه الحيص شكره الجزيل للجنة المنظمة على دورها في عملية الإشراف والتجهيز على الافتتاح واستقبال الجمهور خلال هذه الاحتفالية الوطنية.