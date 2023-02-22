التقى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي.



وقد نقل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة تحيات وتقدير حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما، إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، وتمنياتهم لسموه بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.



كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على دعوته الكريمة له لزيارة بلده الثاني الإمارات، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو مستمر على مختلف الأصعدة والمجالات، مؤكدا أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق النهضة الشاملة، وفتح آفاق التعاون والتشاور والتنسيق المتبادل بين الجانبين، كما عبر عن خالص شكره وعظيم امتنانه لسموه على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم وحسن استقبال.



وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بنجاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023، مؤكدا أن ما تحصده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من نجاحات عبر تنظيمها لمثل هذه الفعاليات الدولية يعكس حجم إمكاناتها وقدراتها على استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة، مشيدا بحسن الإعداد والتنظيم للمعرض الذي يجسد حجم التطور والمكانة المرموقة لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.