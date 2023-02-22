أسامة دياب

احتفلت سفارة بنغلاديش لدى الكويت بيوم الشهيد واليوم العالمي للغة الأم 2023 في مقر السفارة برئاسة سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء ام دي عشيق الزمان، وبحضور طاقم السفارة وأفراد الجالية وممثلي وسائل الإعلام حيث بدأت بمراسم رفع العلم.



وسلط السفير اللواء ام دي عشيق الزمان في كلمته الضوء على الحركة اللغوية وأهميتها في تشكيل الحركة الجماهيرية اللاحقة التي أدت إلى ظهور دولة بنغلاديش المستقلة.



واستذكر السفير بإجلال كبير أعظم البنغاليين على مر العصور، والد الأمة بنغاباندو الشيخ مجيب الرحمن. وأبلغ أنه بعد الاستقلال، جعل بنغاباندو البنغالية لغة الدولة وألقى أيضا خطابه الأول باللغة البنغالية في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 1974 لتقديم اللغة البنغالية إلى العالم.



وذكر عشيق الزمان أنه بسبب الإرادة العفوية والجهود المخلصة من رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، جنبا إلى جنب مع الجهود الأولية لبعض المغتربين البنغاليين الذين يعيشون في كندا في عام 1999، يتم الآن الاحتفال بيوم 21 فبراير في جميع أنحاء العالم باسم يوم «اللغة الأم العالمية»، مضيفا أن اليونسكو اعترفت بيوم 21 فبراير باعتباره «اليوم الدولي للغة الأم» تكريما لحركة اللغة في بنغلاديش في عام 1952.



وحث سفير بنغلاديش الجميع على استشعار الإلهام من حركة اللغة وتكريس أنفسهم لبناء البلاد من خلال وطنيتهم وعملهم الجاد، كما حث جميع مواطني بنغلاديش على العمل بشكل موحد لما فيه صالح البلاد. وطالب مواطني بنغلاديش في الكويت بالالتزام بقواعد وأنظمة الكويت، موجها شكره إلى جميع الأشخاص الذين حضروا جلسة المناقشة.



وفي الختام توجه السفير اللواء ام دي عشيق الزمان بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وحكومة وشعب الكويت الشقيق على دعمهم المتواصل للجالية البنغلاديشية.