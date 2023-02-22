أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الأربعاء أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2022 وذلك بعد اعتمادها في الاجتماع الثاني للجنة العليا لجوائز الدولة المنعقد في 16 فبراير 2022 برئاسة الدكتور محمد الرميحي وبقية أعضاء اللجنة.

وفاز بجائزة الدولة (التقديرية) في مجال الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية الأستاذ الدكتور مرسل العجمي، فيما حازها بمجال الفنون التشكيلية الفنان محمد الشيخ الفارسي، وفي مجال الخدمات الثقافية محمد أبوالحسن.

ونال جائزة الدولة (التشجيعية) في مجال الفنون كل من الفنان عبدالله العتيبي عن عمله (انتظار) في مجال الفنون التشكيلية والتطبيقية (الرسم)، والفنان عبدالله بهمن عن دوره بمسلسل (الناموس) في مجال التمثيل التلفزيوني والسينمائي، والمخرج علي البلوشي عن مسرحيته (الطابور السادس) في مجال الإخراج المسرحي.

أما في مجال الآداب، فقد حصلت على جائزة الشعر عائشة العبدالله عن ديوانها (واقفة على قلبها كنخلة)، وحصل أحمد الزمان على جائزة الرواية عن رواية (آدم ينحت وجه العالم)، كما فازت د.سعاد العنزي بجائزة الدراسات اللغوية الأدبية والنقدية عن عملها (نساء في غرفة فرجينيا وولف)، أما جائزة تحقيق التراث العربي فقد تم حجبها.

وفي مجال تطبيقات الأجهزة الذكية فاز بجائزة تطبيقاتها محمد السريع عن تطبيق (eventat).

أما في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، فقد تم حجب جائزة الدراسات التاريخية والآثارية والمأثورات الشعبية لدولة الكويت، كما حجبت جوائز التربية وعلم النفس، وسيتم تكريم الفائزين باحتفالية افتتاح مهرجان القرين الثقافي الـ28 المزمع إقامته في 15 مارس المقبل.