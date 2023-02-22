أسامة دياب

بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير للكويت، شارك فريق البحرين للسكوتر التابع للجنة البحرينية للدراجات النارية في عروض نادي الكويت للدراجات النارية الذي أقيم منذ يوم الأربعاء 15 فبراير ولغاية الجمعة 17 من الشهر ذاته بمشاركة خليجية واسعة.

وحرص سفير مملكة البحرين لدى الكويت السفير صلاح المالكي على لقاء واستقبال فريق البحرين للسكوتر برئاسة خالد تاج، حيث رحب بالوفد البحريني وعبر عن سعادته الكبيرة بتواجدهم على أرض الكويت الشقيقة للمشاركة في أفراحهم بالعيد الوطني وعيد التحرير وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين والكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا.

وأبدى السفير صلاح المالكي تقديره للجهود التي يبذلها فريق البحرين للسكوتر والدور البارز الذي يقوم به سواء من خلال الأنشطة والفعاليات الرياضية بجانب المشاركة في مختلف البرامج الاجتماعية وتمثيل مملكة البحرين بمختلف المحافل الخارجية.

بدوره، عبر رئيس فريق البحرين للسكوتر خالد تاج عن بالغ شكره وتقديره للسفير صلاح المالكي على حسن الاستقبال والاهتمام الذي لقيه الوفد البحريني خلال تواجده على أرض الكويت الشقيقة، مشيدا بالجهود التي يبذلها السفير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرص سعادته على الاهتمام بالوفود البحرينية، وفي نهاية اللقاء قدم تاج درعا تذكارية للسفير تقديرا لدوره وجهوده.

هذا، وقد تضمنت الفعاليات التي أقيمت على مدار 3 أيام عروض البايك ومسابقات متنوعة للجمهور على مسرح الكرنڤال وحفلا غنائيا لفرقة JAM START وعرضا غنائيا لفرقة يمنية، وكلمة لمنظمي الكرنفال، وتكريم الفرق المشاركة، ومسابقات للجمهور وإعلان النتائج وتكريم الفائزين.