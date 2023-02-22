شارك وزير الصحة د.أحمد العوضي مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال الاحتفال بالأعياد الوطنية، بحضور مدير المستشفى د.علي ملا علي، ومشاركة الفنان القدير عبدالرحمن العقل.



هذا، وحرص الوزير على مشاركة الأطفال فرحتهم بهذه المناسبة وسط حضور ذويهم، إضافة إلى الكوادر الطبية العاملة في المستشفى، كما قام بالاطمئنان والحديث للأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفى، والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة، مثمنا جهود جميع العاملين فيه لحرصهم الشديد على تقديم الرعاية الطبية وفق أفضل معايير الجودة.



كما أعرب في الختام عن سعادته بمشاركته الأطفال وذويهم والعاملين في المستشفى فرحة الاحتفال بالأعياد الوطنية.