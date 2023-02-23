دليل المسابقات المفصل والشروط متاحة في الموقع الإلكتروني للهيئة «www.youth.gov.kw»



أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التسجيل للتنافس في مسابقة دوري الإبداع الشبابي (steam) أحد البرامج المعتمدة ضمن الخطة الإنمائية الخمسية (2020-2025) التي تعتبر أن الشباب الموهوب والمبتكر يحقق العائد من الاستثمار في رأس المال البشري.



وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن الدوري يتضمن مسابقات في عدة مجالات، منها القرآن الكريم والروبوت والبرمجة والرياضيات والرسم والمناظرات، إذ تبدأ التصفيات الأولية في الرابع من مارس المقبل.



وأوضحت أن مسابقات الدوري تنقسم إلى ثلاث فئات عمرية تشمل المستوى المبتدئ من عمر 7 إلى 10 سنوات والمستوى المتوسط من 11 إلى 14 سنة والمستوى المتقدم من 15 إلى 18 سنة على أن يكون المشارك كويتي الجنسية والمشاركة فردية.



وأضافت أن مسابقة الروبوت يقوم فيها المشاركون بتصميم وبرمجة وتركيب روبوت قادر على المنافسة في مسابقات مختلفة مثل تتبع الخط الذي تتم فيه برمجة الروبوت ذاتي الحركة، ومسابقة البرمجة التي تعتمد على حل مجموعة من المشكلات في أجواء مليئة بالتحديات.



ولفتت إلى أن مسابقة الرياضيات تتمثل بحل مسائل في نظرية الأعداد والهندسة والجبر ونظرية التركيبات والاحتمال والإحصاء والمنطق، بالإضافة إلى أسئلة الذكاء خلال فترة زمنية محددة.



وأضافت أن مسابقة القرآن تتمثل بحفظ أجزاء من القرآن الكريم مع معاني الكلمات وفق منهج مقرر والاعتماد على معايير الحفظ والتجويد وحسن الصوت وجودة الأداء كأساس، ومسابقة الرسم تتمثل برسم لوحة عن الكويت قديما أو حديثا بطريقة إبداعية.



وذكرت الهيئة أن المناظرات تعتبر من أهم المهارات التي تسهم في بناء شخصية الطالب وعقله وثروته المعرفية، مشيرة إلى أن المسابقة تتيح للطلاب الفرصة للتدرب على مهارات التفكير المنطقي وكيفية التعبير عن الأفكار والاتجاهات بلغة سليمة.



ودعت الراغبين في التسجيل في المسابقة والاطلاع على دليل المسابقات المفصل والشروط إلى زيارة الموقع الالكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw).