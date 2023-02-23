

أكدت المنسقة العامة لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده مآرب اليعقوب ان جمعية بيادر السلام النسائية تحقق ارقاما كبيرة في كل عام بفوز متسابقيها في المسابقة.



وقالت اليعقوب لـ «كونا»، على هامش مشاركتها بحفل الجمعية لتكريم الفائزات في المسابقة برعاية الشيخة اوراد الجابر، ان «بيادر السلام» استحقت الدرع الذهبية في المسابقة على الرغم من شدة المنافسة وتقارب الدرجات بين المتسابقين.



واضافت ان مسابقة الكويت الكبرى استمرت 25 عاما من العطاء مع القرآن دون توقف حتى في ظل جائحة كورونا التي توقف العالم بسببها.



واشارت الى ان هناك اقبالا كبيرا على المسابقة حتى من كبار السن الذين كان عددهم 99 مشاركا، وكان اكبرهم بعمر 76، وكانت هناك فائزة عمرها 72 عاما، فيما كان عدد الفائزين من ذوي الاحتياجات الخاصة 20 فائزا، ودور الرعاية 22 فائزا.



وذكرت ان المسابقة بزغ نورها عام 1997 وهي مستمرة الى يومنا هذا بفضل دعم اصحاب السمو المتتالي مما شجع الأمانة العامة للأوقاف على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي بلغ عددها اكثر من 25 جهة.



من جهتها، قالت رئيسة الجمعية دلال العثمان، في تصريح مماثل لـ«كونا»، إن القرآن يسمو على كل شيء لاسيما انه هو السبيل لمن اراد الرفعة، مشيدة بالفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم 25 «رعاية وسمو».



وأوضحت العثمان ان نتاج الجهد كان ثمرته فرحة الفائزات والمشاركات في هذا الشرف العظيم وهذه المنزلة العالية التي نالتها 46 فائزة و140 مشاركة.



وعبرت عن خالص الشكر والامتنان للشيخة أوراد الجابر لرعايتها احتفال الجمعية، مثمنة دور الامانة العامة للأوقاف واللجان المنظمة والعاملة على الجهد المبذول في نجاح هذه المسابقة.