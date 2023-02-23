

أعلنت مؤسسة «لوياك» عن توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة «آد زون» العالمية للدعاية والإعلان، وتأتي هذه الخطوة في سبيل دعم مبادرات لوياك الشبابية وبرامجها الهادفة والتي تأتي بهدف صنع جيل من القادة عالي الفعالية من أجل السلام والرخاء، حيث عبرت فتوح الدلالي عضو مجلس إدارة لوياك عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية مع واحدة من أكبر شركات الدعاية والإعلان في الكويت، وقالت: تتضمن هذه الاتفاقية العديد من البنود والتي ستسهم بدورها في دعم مؤسسة لوياك من ناحية التسويق لبرامجها لاسيما في برامج الصيف، حيث ستتكفل شركة «آد زون» بدعم 12 حملة إعلانية وتسويقية في عام 2023.



من جانبه، عبر محمد الدجيني، رئيس مجلس إدارة «آد زون» العالمية، عن سعادته لهذا التعاون المشترك، حيث اعتبر مؤسسة لوياك من أهم المنظمات التي تعمل على تصميم وتتطور العديد من البرامج لمساعدة الجيل الصاعد لتنمية شخصيتهم ومهارتهم وتقديم البرامج التي تساعدهم على التنمية الذاتية من خلال التعاون مع منظمات معروفه في هذا المجال.



وقال: هذه الاتفاقية هي اتفاقية شراكة وتعاون لنا كراع حصري في قائمة الرعاة لخدمات الدعاية والاعلان وكداعمين لجميع الحملات الإعلانية لـ «لوياك»، ومما لا شك فيه ان هذه الاتفاقية اضافة مهمة لرصيد «آد زون»، وندعو الله أن تكون شراكة مثمرة لكلا الطرفين، كما تقدم بالشكر لمؤسسة لوياك وجميع موظفيها على ما يقدمونه من مجهودات وخدمات لصالح المجتمع ونتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح.