

آلاء خليفة



هنأ رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد زيد العتيبي القيادة السياسية وحكومة الكويت وشعبها، بمناسبة الاحتفالات الوطنية بشهر فبراير.



وقال العتيبي: بالنيابة عن جميع منتسبي الجمعية وبالأصالة عن نفسي، أرفع إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 62 وعيد التحرير الـ 32.



وأضاف العتيبي أن ذكريي الاستقلال والتحرير ستظلان حاضرتين في عقول كل الكويتيين ووجدانهم وقلوبهم، تشدان من عزمهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل والإخلاص من أجل وطننا الغالي والارتقاء به ونهضته إلى مصاف الدول المتقدمة.



وتابع: مع الأعياد الوطنية سعادتنا غامرة بافتتاح صرح أكاديمي جديد طال انتظاره لأكثر من 40 عاما بإنشاء الجامعة الحكومية الثانية بعد جامعة الكويت، وهي جامعة عبدالله السالم التي رأت النور، وأعلن عن افتتاحها منذ أيام بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، وبالإعلان عن فتح باب التقديم لشغل المناصب القيادية فيها، وفق الخطة والجدول الزمني المعد لها.



وأضاف العتيبي أن الكويت زاخرة بالأساتذة الأكفاء ذوي التخصصات النادرة، لافتا إلى أن الأساتذة الأكاديميين ومنتسبي الجمعية من حملة الماجستير والدكتوراه أصحاب الكفاءات والخبرات التدريسية في انتظار فتح باب التعيين بالتخصصات العلمية، في أقرب وقت، وذلك للاستعداد للانضمام إلى هذا الصرح الأكاديمي.



وأشار العتيبي إلى أن «جمعية الدراسات العليا» لديها من الكوادر العلمية والدراسات المتخصصة في مجالات عدة التي يمكن الاستفادة منها في جامعة عبدالله السالم، مشيرا إلى ان الجمعية ستعرض الخطط والرؤى والأفكار خلال اجتماعها المقبل مع رئيسة المجلس التأسيسي للجامعة أ.د.موضي الحمود وأعضائه.