

هنأ سفير أرمينيا لدى البلاد سارمين باغداساريان الكويت حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلال الكويت والذكرى الثانية والثلاثين ليوم التحرير.



وقال السفير في بيان له تتيح لنا هذه المناسبات فرصة للتفكير في الطريق الذي سلكته هذه الدولة لضمان تحقيق السلام والأمان والازدهار لجميع مواطنيها ولمن يعيشون على هذه الأرض. ومنذ استقلالها وتحريرها كانت الكويت حجر الزاوية للسلام في المنطقة بفضل قادتها الحكماء وسياستهم الخارجية المتوازنة بشكل ملحوظ.



وقال ان أرمينيا والكويت يتقاسمان أكثر من 25 عاما من العلاقات الديبلوماسية القوية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك للقيم والمبادئ. معربا عن امتنانه لقيادة الكويت لدعمها وتعاونها مع السفارة.