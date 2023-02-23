أعلنت جامعة الكويت أن لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية (المشاريع الكبرى) بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي رقم 3 لأعمال المباني الملحقة بمحطة الخدمات المركزية رقم 1 (مبنى الورشة ومبنى خدمات العاملين) في مدينة صباح السالم الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة.



وذكر رئيس اللجنة القائم بأعمال أمين عام الجامعة د.فايز الظفيري أن لجنة التسلم صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي 3 للمرافق المذكورة ضمن حزمة الأعمال (3A) والخاصة بتنفيذ وتشغيل وصيانة محطة الخدمات المركزية (1) و(2) والمباني الملحقة بهما في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد أن اطلعت على التقارير الفنية المعدة من إدارة الإنشاءات والصيانة حول التسلم الابتدائي لتلك الأعمال، وأن اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع المشاريع المذكورة.



ويتكون مبنى الورشة من طابق واحد وتبلغ مساحة البناء فيه (1.412 مترا مربعا) ويضم عدد 2 مساحات للورش الكهربائية والميكانيكية، وعدد 2 مخازن للأدوات الكهربائية والميكانيكية، وعدد 8 غرف مكاتب إلى جانب مخزن عام، وغرف معدات كهربائية وميكانيكية واتصال.



ويتكون مبنى خدمات العاملين من طابق واحد بمساحة بناء تبلغ (731.6 مترا مربعا) ويضم كافتيريا ومطبخا، وغرف تخزين ومكتبا، وغرف معدات كهربائية وميكانيكية واتصال، إلى جانب مصلى وغرفة اجتماعات.



وقد شارك في عضوية لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من رئيس اللجنة القائم بأعمال أمين عام الجامعة أ.د.فايز الظفيري، والقائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت، د.محمد عبدالغني الملا، والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق أ.علي الأستاذ، ومساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط المواقع الجامعية د.خالد الرشيد، ومقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بالجامعة م.حميدة الخالدي، ومدير إدارة المشاريع في وزارة التربية م.أحمد العنزي، ومدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي عبدالصاحب أحمد الصالح، وممثل وزارة الأشغال العامة م.سبيكة الزمامي [email protected] - جامعة الكويت تتسلم المباني الملحقة بالمحطة المركزية 1 في مدينة صباح السالم الجامعية.