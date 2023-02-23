ترأس القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د.مشاري العيفان الاجتماع الخامس لمجلس كلية الدراسات العليا للعام الأكاديمي 2022 - 2023، بقاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالحرم الجامعي بالخالدية.



ومن البنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع والمدرجة في جدول الأعمال، التصديق على محضر الاجتماع السابق والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق بتاريخ 27-12-2022، ومناقشة مذكرات الشؤون الطلابية: مذكرة بشأن تعديل الأخطاء الواردة في التقديرات المرصودة لبعض طلبة الدراسات العليا، والتقويم الدراسي المقترح لكلية الدراسات العليا للعامين 2024/2025 و2025/2026.



كما تمت مناقشة مذكرات الشؤون الأكاديمية والموافقة على اقتراح مذكرة بشأن مقترح مشروع ماجستير تقنية التصوير الطبي بمجال العلوم الطبية المساعدة، ومشروع ماجستير العلاج المهني المقدم من كلية العلوم الطبية المساعدة، ومشروع الدبلوم العالي في القراءات القرآنية المقدم من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وعرض المعايير والضوابط العامة لمكتب الاستشارات والتدريب بكلية الدراسات العليا.