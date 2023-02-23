استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فهد الدبيس ممثلي الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت للوقوف على متطلبات المرحلة والتباحث حول إمكانية تسهيل المعوقات التي تواجههم، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، بهدف تعزيز التعاون بين الإدارة الجامعية والاتحاد الوطني ممثلا عن الجموع الطلابية بجامعة الكويت.



وأثنى د. فهد على جهود الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت فيما قاموا به من أنشطة وفعاليات مصاحبة للاحتفالات الوطنية، والتي تحفز همم طلاب الجامعة.



وأكد أن الإدارة الجامعية وبكامل طاقاتها الممكنة على أتم الاستعداد لخدمة طلبة الجامعة، لافتا الى أن الإدارة الجامعية ستتجاوب مع جميع المقترحات المقدمة من الطلبة وتسعى جاهدة لتذليل جميع المعوقات لتجاوز التحديات التي تواجههم.



من جانبه، أعرب رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الجامعة عبدالعزيز العتيبي، عن شكره وامتنانه لمدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس الرشيدي لحرصه الدائم على الاستماع إلى متطلبات ومشاكل الطلبة والطالبات، مقدما بعض المقترحات التي من شأنها تسهيل العملية التعليمية في جامعة الكويت.