بحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي قامت الهيئة العامة للقوى العاملة باختتام الموسم التدريبي الربيعي للطلبة لعام 2023، حيث تم بدء الموسم من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2023، وبهذه المناسبة ذكرت نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف، أن مشروع تدريب الطلبة لهذا العام يهدف إلى تعريف الطلبة الذين هم في مراحلهم الدراسية النهائية على طبيعة العمل في القطاع الخاص من خلال التدريب الميداني لدى شركات القطاع الخاص المختلفة في سبيل كسر الحاجز النفسي وتأهيلهم وتشجيعهم للانخراط مستقبلا بعد تخرجهم في العمل لدى الجهات غير الحكومية بعد أن خاضوا تجربة العمل في القطاع الخاص واطلعوا بشكل فعلي على طبيعة العمل والمزايا التي يقدمها هذا القطاع للعمالة الوطنية سواء من حيث الراتب أو من خلال سرعة الترقي لمن يثبت وجوده وكفاءته في العمل.



وتمت الإشارة إلى أن مشروع تدريب الطلبة في الربيع انطلق لأول مرة خلال العام الحالي 2023 وهذا استكمال لجهود ادارة تنمية القوى العاملة لمشروع تدريب الطلبة الذي بدأ العمل به منذ سنة 2005 بالتعاون مع مختلف الجهات غير الحكومية مثل (البنوك - شركات الاستثمار - مبيعات التجزئة - شركات التأمين - الجمعيات التعاونية - شركات الاتصالات) وغيرها من القطاعات.



كما تم توفير حوالي (685) فرصة تدريبية وظيفية في القطاع الخاص، وسجل عدد (201) طالب، و(137) طالبا استمروا في البرنامج، أما عن عدد الشركات المشاركة في هذا النجاح فعددها (20) شركة من القطاع الخاص.



وفي نهاية الحفل تم تكريم الشركات والجهات المشاركة في المشروع التدريبي.