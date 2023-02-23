

أقامت وزارة الإعلام احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 62 للاستقلال والـ 32 لتحرير البلاد من براثن الغزو الغاشم، وذلك في قرية يوم البحار التراثية بحضور أعضاء السلك الديبلوماسي لدى الكويت.



وأشاد عميد السلك الديبلوماسي العربي وسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب لـ «كونا» على هامش الاحتفالية بمظاهر الاحتفالات الوطنية التي تشهدها الكويت هذه الأيام والتي تظهر انتماء الشعب الكويتي وفخره بوطنه. ورفع السفير طهبوب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الأعياد الوطنية التي تحتفي بها البلاد هذا الشهر.



وأشار إلى أن هذه الفعالية عرّفت السفراء وذويهم بجزء من التاريخ الكويتي، مثل التجارة البحرية التي كان يمتهنها سكان الكويت سابقا، بالإضافة إلى عدد من الحرف والصناعات اليدوية التقليدية.



من جانبه، قال وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بالتكليف مازن الأنصاري في تصريح مماثل لـ «كونا» إنه تم اختيار قرية يوم البحار التراثية باعتبارها نافذة مميزة لتاريخ الكويت ومكانا رحبا لأعضاء السلك الديبلوماسي لدى الكويت وعائلاتهم.



وأضاف الأنصاري أن أكثر من 40 سفارة لبّت الدعوة وحضرت هذه الفعالية لتشارك الكويت احتفالاتها بالأعياد الوطنية والتحرير، داعيا جميع القاطنين على هذه الأرض الطيبة للاستمتاع بهذه المظاهر والاحتفالات الوطنية.