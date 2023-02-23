

عبدالعزيز الفضلي



بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، نظمت مدرسة أم البراء بنت صفوان الابتدائية للبنات التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية مسابقة العطاء البيئية الخامسة، وذلك بمشاركة 75 مدرسة.



وأكدت مديرة المدرسة مشاعل المياح أهمية العمل التطوعي في بناء المجتمع والوطن، بالإضافة إلى دوره في بث روح الثقة لدى المتعلمات والاعتماد على الذات، مشيرة إلى أن المدرسة رائدة في العمل التطوعي وأنها صديقة للبيئة والطبيعة منذ سنوات عديدة ولم يكن وليد اللحظة.



وأضافت المياح أن فكرة المشروع هي تكوين سماد عضوي مصنّع بأيدي متعلمات المدرسة للاستفادة منه في الزراعة والتخضير على صعيد المجتمع المدرسي والمحلي على السواء، مشيرة إلى أن فائدة المشروع تأتي في تقليل النفايات وحفظ النعمة.



وتقدمت بالشكر والتقدير لكل من شارك وساهم في دعم مسابقتنا (مسابقة العطاء الخامسة) من جهات حكومية ومؤسسات تطوعية، متمنية التوفيق للجميع في خدمة بلدنا الحبيب الكويت.