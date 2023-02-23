

كرّمت جمعية الجالية الباكستانية بالكويت د.سيد جعفر الصمداني، بمناسبة نيله شهادة الدكتوراه في القانون، وذلك بحضور ورعاية الملحق الاجتماعي في السفارة الباكستانية فرخ سيال، وعدد من السفراء المعتمدين في الكويت، بينهم سفير توغو محمد سعد، وسفيرة كينيا حليمة محمود، وسفير بنين سيد سومنوايسوفو، وسفير جيبوتي سيد عبدالقادر حسين عمر، وسفير جنوب السودان جوزيف دت كوي، والملحق العسكري بسفارة بنغلاديش العميد حسن الزمان.



كما شارك في التكريم عدد من المحامين الكويتيين، منهم يوسف أحمد العربيد وأحمد قطان، عبدالله العبيد، المهندس عمر، المحامي عادل ود.مسعد النجار، كما حضر د.مسعد العتيبي.



وهنأ المتحدثون في الحفل د.سيد جعفر الصمداني على استكماله شهادة الدكتوراه، ووصفوا مبادرته بأنها إنجاز ومنارة للشباب. وقال د.سيد جعفر الصمداني في كلمته أمام الحضور إن ما مكنه من الوصول اليه هو بفضل الله عز وجل ومن ثم نتيجة لدعاء والديه استطاع أن ينال هذا التكريم.