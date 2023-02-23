

هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد القيادة السياسية للبلاد بمناسبة حلول الذكرى الثانية والستين للاستقلال، وذكرى التحرير الثانية والثلاثين.



وأعرب الشيخ فواز الخالد في تهنئته التي رفعها إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، عن أصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والستين للاستقلال، والذكرى الثانية والثلاثين للتحرير، مستحضرا في هذا المقام الرصيد الزاخر بالعمل المخلص والعطاء غير المحدود للقيادة الرشيدة لخدمة الكويت الحبيبة وأهلها الأوفياء،



مختتما بخالص الدعوات والأمنيات بأن تنعم الكويت العزيزة وأهلها بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة، مبتهلا إلى المولى أن يبقي كويتنا الغالية مبعث اعتزاز وفخر لنا جميعا في ظل القيادة الحكيمة، وأن يديمها واحة أمن ورخاء واستقرار، والدعاء موصول للأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، إنه نعم المجيب.