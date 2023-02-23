الشيخة فادية السعد: الكويت تسعى بخطى ثابتة نحو التنمية وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم



قالت رئيسة الجمعية التطوعية النسائية لتنمية المجتمع الشيخة فادية السعد إن الكويت تسعى بخطى ثابتة نحو التنمية وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين، وتسعى بشكل متواصل إلى تحقيق رؤيتها التنموية 2035 لتصبح دولة عصرية متسلحة بالعلم والمعرفة، وحشد كل الجهود لإنجاز أهدافها لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي.



كلام السعد جاء في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفال الذي نظمته الجمعية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ويوم التحرير تحت شعار «كويت العز» في القصر الأحمر، حيث أكدت أن اختيار المكان لإقامة الاحتفالية سنويا يأتي كونه أحد الصروح المهمة ورمزا تاريخيا لبطولات الآباء والأجداد في معركة الجهراء، التي تجسد كل معاني الصمود والفداء التي جبل عليها الكويتيون في الدفاع والذود عن وطنهم، وسجلا حافلا يسطر بين أروقته تاريخا حافلا بالبطولات التي سطرها أهل الكويت بدمائهم وأرواحهم لتظل شاهدا لهم عبر العصور اللاحقة، وتظل عالقة في أذهان الأجيال المقبلة.



وأوضحت أن الاحتفالية أبرزت السلوك الحضاري الرفيع وأشاعت البهجة والفرحة لدى المواطنين والمقيمين وجسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة بما يجمعها من تواد ومحبة وتكاتف، مستذكرة بالفخر والاعتزاز شهداء وشهيدات الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن الغالي والذود عنه.



وقد شهد الاحتفال فقرات ترحيبية من فريق الكشافة الكويتي، فضلا عن الفقرات الغنائية الحماسية التي قدمتها فرقة نجد الشعبية وفقرة العرضة التي أشاعت البهجة في أرجاء القصر الأحمر، بالإضافة إلى العديد من الفقرات والمسابقات الخاصة بالأطفال ومعرض تراثي أقيم بالتعاون مع جمعية التراث الكويتية وفريق 965 إكسبو للمعارض وفريق قادة المشاريع.