د.المعتوق: الكويت ستظل مركزاً إنسانياً عالمياً بمواقفها الداعمة للشعوب المنكوبة والمجتمعات الفقيرة



أطلقت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اليوم الأربعاء حملة إعلامية وطنية تحت عنوان «خيركم سورها» تزامنا وذكرى العيد الوطني الـ62 لاستقلال الكويت والـ32 للتحرير.



وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة د.عبدالله المعتوق في تصريح صحافي: إن الحملة تستهدف تعزيز الهوية الوطنية وتخليد هاتين المناسبتين والتعريف بالإنجازات الإنسانية ودورها في إبراز الوجه المشرق للبلاد.



وثمن د.المعتوق عاليا دور القيادة السياسية في العمل على رفعة الوطن وتقدمه ونهضته وقيادة البلاد بكل حنكة وحكمة علاوة على دورها في مسيرة العمل الخيري الرسمي والأهلي.



وذكر أن الكويت ستظل مركزا إنسانيا عالميا نظرا إلى مواقفها الإنسانية الرائدة الداعمة للشعوب المنكوبة والمجتمعات الفقيرة، منوها بفزعة الكويت قيادة وشعبا لضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسورية.



وأضاف ان «الهيئة الخيرية» بوصفها واحدة من مؤسسات هذا الوطن دأبت على المشاركة في المناسبات الوطنية عبر حملة إعلامية واسعة في الداخل والخارج لتأكيد أهمية الأعياد الوطنية الخالدة.



وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد وللشعب الكويتي بهذه المناسبة.