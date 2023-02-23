افتتح اليوم الأربعاء المعرض الفني التقني «نهضة» في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي تحت رعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وذلك تزامنا مع أعياد الكويت الوطنية ويستمر حتى 27 فبراير الجاري.



ويقام المعرض في قاعة «ابراهيم الشطي» بمركز الفنون الجميلة في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ويتناول الفن التشكيلي الكويتي وتطوراته وأعمالا فنية كويتية تراثية عبر شاشات عرض تقنية حديثة يصيغها مجموعة من الفنانين الرواد والمعاصرين في الساحة التشكيلية.



وتم اختيار اسم المعرض «نهضة» تيمنا بالأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، والملقب بـ «أبو النهضة الحديثة» ليكون المعرض مساحة غنية تمزج الماضي والحاضر بأسلوب ساحر يعيش من خلالها الزائر رحلة زاخرة عبر الزمن تحمل تفاصيل جميلة للبلاد.



ويشارك في المعرض العديد من الفنانين وهم أسعد بوناشي وأيوب الأيوب وثريا البقصمي وجاسم بوحمد وخالد الشطي وخزعل القفاص وسامي محمد وسعود الفرج وشيخة السنان وعبدالعزيز ارتي وعبدالله الجيران وعلي نعمان وعنبر وليد ومحمد الفارسي ومحمود أشكناني ومها المنصور ومي السعد ويعقوب الجيران والدكتور ناصر الرفاعي.



وفي هذا الصدد أعربت الفنانة د.ثريا البقصمي لـ «كونا» عن سعادتها بعرض أعمالها الفنية بطريقة تقنية حديثة، لافتة إلى أنها فوجئت بأحد أعمالها التي كانت معروضة في متحف الكويت الوطني عام 1985 وفقدت أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم للبلاد.



وقالت البقصمي: إن هذا المعرض يواكب الحداثة آملة بأن تنفذ المعارض الأخرى تلك الفكرة بعرض اللوحات من خلال شاشات العرض.



وحرك شاعر الوطن بدر بورسلي مشاعر الحضور ووطنيتهم خلال حفل الافتتاح إذ ألقى قصائد شعرية وطنية في حب الكويت.



ويستقبل المركز زواره طوال فترة الأعياد الوطنية من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 8 مساء، كما يمكن الاطلاع على البرامج اليومية للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي في «انستغرام» AsccKw.