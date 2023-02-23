

يشارك منتخب الجمباز الإيقاعي في بطولة «Miss Valentine» الدولية للعبة للفتيات التي تستضيفها إستونيا حاليا بمشاركة أفضل 500 لاعبة في العالم من مواليد 2012، إذ يمثل المنتخب الكويتي في هذه البطولة اللاعبة سارة البناي، فيما تعذرت مغادرة اللاعبة مها الصقر مع وفد المنتخب أمس بسبب خطأ في إجراءات استخراج التأشيرة.



وتعد بطولة فالنتاين من التظاهرات القوية في رياضة الجمباز الإيقاعي، وهي أكبر مسابقة في إستونيا، وتشارك فيها منتخبات 34 دولة من قارات أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والجنوبية، وستكون سارة البناي التي ترافقها مدربة المنتخب الوطني الأوكرانية إيرينا كوفالتشوك، أول لاعبة كويتية تشارك في بطولة بهذا الحجم والمستوى، حيث ستخوض منافسات فئة «البرو جونيور».