

الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، بإقامة مباراتين في غاية الصعوبة، حيث يلتقي الدحيل القطري مع الشباب السعودي في الـ 6:00 مساء على ستاد الثمامة المونديالي، فيما يلتقي الهلال السعودي حامل اللقب مع فولاذ خوزستان الإيراني في الـ9:00 مساء على ستاد الجنوب المونديالي.



ويبحث الدحيل عن قطع تذكرة العبور إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه، لاسيما أنه يشارك للمرة الـ11 في دوري أبطال آسيا، ويعتبر الإنجاز الأكبر في تاريخه هو الوصول إلى الدور ربع النهائي 3 مرات أعوام 2013 و2015 و2018.



وكان الدحيل أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمنطقة الغرب المقامة في الدوحة بنظام التجمع بعد فوزه على مواطنه الريان بركلات الترجيح 7-6، إثر تعادل الفريقين بدون أهداف في الوقت الأصلي، و1-1 في الوقت الإضافي.



فيما تمكن الشباب السعودي من حجز موقعه في الدور ربع النهائي عقب فوزه على ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين نظيفين.



بينما بلغ الهلال، الدور ربع النهائي، بتغلبه على شباب الأهلي دبي الإماراتي 3-1، كما تأهل الفريق الإيراني فولاذ بعد فوزه على ناساف كارشي الأوزبكي 2-0، في الدور ثمن النهائي.



ويتأهل الفائز من لقاء الدور نصف النهائي إلى المباراة النهائية التي ستقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يقام الذهاب يوم 29 أبريل المقبل على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، على أن تقام مباراة الإياب يوم 6 مايو المقبل في سايتاما باليابان على أرض فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.