

يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي الكويت على السالمية 31 - 21 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 15 من دوري اليد الممتاز، ورفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة في وصافة الترتيب العام، فيما بقي السالمية على رصيده السابق بـ 15 نقطة ويحتل المركز الخامس مؤقتا.



هذا، وأصدر الاتحاد جدول المباريات المتبقية من الدوري الممتاز حتى الجولة الثامنة عشرة، حيث يلتقي في 25 مارس المقبل القادسية متصدر الترتيب برصيد 30 نقطة مع كاظمة الذي يملك برصيده 11 نقطة ويحتل المركز السابع مؤقتا. فيما يواجه الكويت اليرموك الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.



إلى ذلك، تستأنف بطولة الدوري العام للشباب، وذلك بالجولة الثانية عشرة 2 مارس المقبل، حيث يلتقي السالمية مع القرين على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اللعبة في الدعية، كما يستأنف دوري الناشئين تحت 17 سنة في الرابع من مارس المقبل أيضا بمواجهة الفحيحيل مع القادسية على صالة الاتحاد أيضا، أما دوري 15 سنة فيستأنف في 9 مارس المقبل بمواجهة الفحيحيل مع الجهراء.